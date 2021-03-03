Samsung представила новые телевизоры

Компания Samsung сегодня на онлайн-мероприятии представила модельный ряд телевизоров и мониторов 2021 года. Его возглавляют флагманские телевизоры Neo QLED с разрешением 8К и 4К, которые дополняют модели Micro LED. Также была анонсирована сопутствующая продукция, такая как саундбары.

Ещё в 2018 году Samsung представила Micro LED-дисплей The Wall, который представлял из себя модульную конструкцию, позволяющую создавать экраны диагональю вплоть до 292 дюймов. Теперь южнокорейская компания воплотила возможности технологии Micro LED в форм-факторе привычного телевизора. Уже в конце этого месяца в продаже появятся 110- и 99-дюймовые Micro LED-телевизоры Samsung, а до конца года модельный ряд пополнится 88- и 76-дюймовыми моделями. Напомним, что технология Micro LED подразумевает использование большого количества крошечных светодиодов в подсветке, что наделяет экраны некоторыми преимуществами OLED-панелей, такими как высокая яркость и контрастность картинки.

Обновлению подвергся и модельный ряд QLED-телевизоров Samsung. Новые модели этих устройств повысят удовольствие от просмотра видеоконтента благодаря новому процессору Neo Quantum и светодиодам Quantum Mini. Эти диоды занимают в 40 раз меньшую площадь и обеспечивают сверхточное управление светом. По заявлению производителя, телевизоры Neo QLED обеспечивают невероятно реалистичное изображение при просмотре любого контента.

Кроме того, Samsung Neo QLED также предлагают расширенные игровые возможности, поскольку обладают небольшим временем отклика (5,8 мс) и предлагают отличную детализацию. Стоит отметить, что Samsung является официальным партнёром Xbox Series X в США и Канаде. Кроме того, Samsung в партнёрстве с AMD разработала первый телевизор с поддержкой FreeSync Premium Pro, который обеспечивает невероятный для устройств этого класса игровой опыт. В течение этого года в продажу поступят 8K QLED-телевизоры Samsung с диагоналями 65, 75 и 85 дюймов, а также 4К-устройства с диагоналями дисплеев от 50 дюймов.

Обновлению подверглось и семейство телевизоров The Frame, отличительной чертой которых является дизайн, стилизованный под картинную раму, и то, что в режиме ожидания они демонстрируют снимки и репродукции картин, выступая в роли предмета интерьера. В этом году The Frame получат больше вариантов лицевых панелей, чтобы расширить возможности персонализации. Кроме того, объём памяти устройств этой серии будет увеличен с 500 Мбайт до 6 Гбайт, что позволит хранить на них ещё больше изображений для демонстрации в сверхвысоком разрешении.

Помимо прочего, Samsung представила первый в отрасли тройной лазерный проектор The Premiere с разрешением 4К, который можно размещать достаточно близко к стене (12,5 см) или экрану. Также был представлен уличный телевизор The Terrace, защищённый от воды и пыли по стандарту IP55. Устройство доступно в размерах 55 и 65 дюймов, а летом на рынок выйдет 75-дюймовая модель.

Стоит упомянуть и умный дисплей Smart Monitor, сочетающий в себе особенности привычного компьютерного монитора и смарт-телевизора. Он может похвастаться поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX и AirPlay 2, а также всеми возможностями умных телевизоров Samsung. Для рабочих и учебных задач Samsung выпустила интерактивный 75-дюймовый флипчарт FLIP. Среди сопутствующей продукции следует выделить саундбар Q950A, являющийся первым в отрасли устройством с 11.1.4-канальным звуком. Устройство поддерживает технологию Bass Boost и работу с популярными голосовыми помощниками.