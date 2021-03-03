Представлена новая серия мониторов AOC

Компания AOC, специализирующаяся на производстве дисплеев, представляет новую серию мониторов V4 — линейку QHD и UHD-моделей c диагональю экрана 23,8 дюйма (60,5 см), 27 дюймов (68,6 см) и 31,5 дюйма (80 см).



Благодаря простой, стильной и безрамочной с трёх сторон конструкции, новые модели понравятся экономным пользователям, которые ценят привлекательный дизайн. Новинки оснащены IPS-матрицами, обеспечивающими яркую и естественную цветопередачу. Частота обновления 75 Гц в моделях с QHD-разрешением обеспечивает на 25% более высокую плавность движения, чем в обычных мониторах с частотой 60 Гц. Дополнительным достоинством всех новых моделей является поддержка технологии Adaptive-Sync, которая устраняет рывки и зависания изображения при изменении частоты смены кадров. Благодаря этому новые мониторы станут отличным выбором для геймеров. Все эти особенности делают серию V4 прекрасным и универсальным решением для работы из дома и развлечений.

Серия AOC V4 сочетает в себе высокое качество изображения, универсальность, привлекательный дизайн и отличную цену. Все четыре новых модели разработаны с расчётом на длительное использование и оснащены панелями с разрешением QHD (2560x1440 пикселей) или 4K/UHD (3840x2160 пикселей), что является значительно более перспективным решением, чем использование панелей с разрешением Full HD. В основе моделей серии V4 используются IPS-матрицы, которые отлично подходят для работы с электронными таблицами, рисования, графического дизайна, редактирования фотографий и не только. Благодаря точной цветопередаче и широким углам обзора (178°/178°), смещение цветов по горизонтали и вертикали значительно сокращается, что ещё больше улучшает пользовательский опыт.

AOC Q27V4EA

Универсальность моделей серии V4 также подразумевает широкие возможности подключения, включая DisplayPort для подключения настольных и портативных ПК, разъёмы HDMI, подходящие для плееров и приставок для стриминга, а также игровых консолей и любых других устройств, совместимых с этим интерфейсом.



Подставка, идущая в комплекте с монитором, позволяет регулировать угол наклона, а совместимость с креплениями стандарта VESA 100x100 даёт возможность установить монитор на настенные или напольные крепления такие как, AOC AS110 или AD100, благодаря этому новые модели являются еще более гибкими и эргономичными решениями. Все модели серии V4 также оснащены двумя динамиками мощностью по 2 Вт.

AOC Q32V4

В основе монитора U27V4EA используется панель с разрешением 4K Ultra HD, отображающая впечатляющие 163 пикселя на дюйм на 27-дюймовом экране. Благодаря этому текст и изображения выглядят очень чёткими, а на экране можно уместить больше различных приложений. Модель U27V4EA также отличается высокой пиковой яркостью 350 нит. Благодаря этому монитор можно использовать даже в условиях очень яркого внешнего освещения, не опасаясь бликов. Как и QHD-мониторы, эта 4K-модель может похвастаться временем отклика GtG 4 мс и поддержкой технологии Adaptive-Sync, которая помогает избежать рывков и зависаний изображения. Всё это превращает устройство в оптимальный выбор также и для геймеров, которым нужен 4K-монитор.

AOC U27V4EA

Модели Q24V4EA (23,8 дюйма), Q27V4EA (27 дюймов) и Q32V4 (31,5 дюйма) оснащены IPS-панелями с разрешением QHD (2560x1440 пикселей), частотой обновления 75 Гц и временем отклика GtG 4 мс. Режим Low Blue Light и технология FlickerFree снижают нагрузку на глаза, обеспечивая комфорт даже при многочасовом пребывании перед экраном.



Мониторы AOC Q24V4EA, Q27V4EA, Q32V4 и U27V4EA поступят в продажу в апреле 2021 года по рекомендованной розничной цене 589, 749, 839 и 1029 белорусских рублей соответственно.