С 4 по 9 марта в МТС можно приобрести гаджеты со скидкой

С 4 по 9 марта в сети салонов и интернет-магазине МТС гаджеты различных брендов будут доступны по промокоду «8» со скидкой.

Чтобы получить скидку при покупке выбранного оборудования, необходимо сообщить работнику салона связи или интернет-магазина МТС промокод «8» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Для получения скидки по промокоду «8» также необходимо предоставить информацию о наличии подписки на Telegram-канал МТС.

Скидки действуют в рамках акций «Ещё выгоднее» и «Промокод для смарт-устройств» и распространяются при покупке единым платежом и в рассрочку на 12 месяцев. Перечень моделей смартфонов, планшетов, носимых устройств и цены на них представлены по ссылке.