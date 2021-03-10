ASUS Republic of Gamers представила геймерские смартфоны

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет новейшее поколение геймерских смартфонов. Серия включает модели ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate.

В основе аппаратной конфигурации смартфонов ROG Phone 5-го поколения – флагманская мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 888 5G с коммуникационным модулем 5G и встроенным комплексом геймерских технологий Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Поддерживать высокую производительность помогает система охлаждения с испарительной камерой GameCool 5, а выбирать оптимальные настройки для различных сценариев использования теперь можно через приложение Armoury Crate.

Смартфоны ROG Phone 5-го поколения оснащены дисплеем с матрицей AMOLED, произведенной компанией Samsung. Дисплей обладает сертификацией HDR10+ и следующими характеристиками: частота обновления – 144 Гц и время отклика – 1 мс. Сенсорный интерфейс экрана отличается частотой опроса (300 Гц) и минимальной латентностью при обработке касаний (24,3 мс).

Смартфоны серии ROG Phone 5 оснащаются аккумулятором емкости 6000 мА·ч,для ускоренной подзарядки служит поставляемый в комплекте адаптер HyperCharge мощностью 65 Вт.

Модели ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate оснащены дополнительным матричным дисплеем на задней панели. На этом дисплее могут отображаться анимированные изображения, сообщающие о системных или внутриигровых событиях. Смартфоны новой серии также получили обновленную аудиосистему GameFX.