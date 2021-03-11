Twitter планирует масштабный запуск голосовых чатов Spaces в апреле

Twitter планирует сделать сервис голосовых чатов Spaces общедоступным до конца апреля. Это означает, что им сможет воспользоваться любой желающий.
Однако планы компании могут измениться в ходе тестирования аудиосервиса. Сейчас разработчики пытаются доработать его до необходимого состояния. Важно отметить, что указанный срок не обозначен как официальный запуск новинки — вероятно, компания хочет проверить Spaces на общедоступном уровне.
Spaces — это одна из новых функций соцсети. Она напоминает набравшую популярность платформу Clubhouse.
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