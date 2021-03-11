Представлен Samsung Galaxy M12

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M12, который получил большой 90-герцевый экран, внушительный аккумулятор и квадрокамерой по очень привлекательной цене.

Samsung Galaxy M12 оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью PLS TFT разрешением 720 x 1600 пикселей с частотой обновления изображений 90 Гц и каплевидным вырезом для камеры. Дисплей защищён стеклом Gorilla Glass 3.

Новый смартфон оборудован однокристальной системой Exynos 850, до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Есть поддержка карт памяти MicroSD ёмкостью до 1 ТБ. Смартфон оснащён слотами для двух SIM-картам, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO).

Смартфон получил акселерометр, датчик внешней освещенности, датчик приближения, боковой сканер отпечатков пальцев, разъём для наушников 3,5 мм и USB-C. В основной камере установлен 48-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL GM2, которому помогают модули разрешением 5, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Samsung Galaxy M12 работает под управлением One UI 3.0 Core на базе Android 11 и оснащён батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки.

В Индии версия с 4/64 ГБ памяти стоит 150 долларов, за вариант с 6/128 ГБ памяти просят 193 доллара.