Google обвинили в слежении за пользователями в режиме «инкогнито»

В минувшую пятницу судья Окружного суда США по Северному округу Калифорнии Люси Ко (Lucy Koh) дала ход судебному разбирательству по поводу коллективного иска к Google. Компания обвиняется в том, что тайно собирает данные пользователей, даже когда они используют в браузере Google Chrome приватный режим «инкогнито».

Как сообщает ресурс Bloomberg, этот иск подали в июне прошлого года три пользователя, утверждая, что у Google имеется «получивший широкое распространение бизнес по отслеживанию данных». Причём компания не прекращает такие действия, даже если пользователи принимают меры для защиты своей личной информации, например, используют режим «инкогнито» в Chrome или «частный доступ» в Safari и других браузерах. В иске выдвинуто требование возмещения компенсации ущерба в размере не менее $5 млрд.

Google обратилась в суд с просьбой отклонить иск, но судья отказалась это сделать, указав в постановлении, что компания «не уведомляла пользователей о том, что Google участвует в предполагаемом сборе данных, пока пользователь находится в режиме приватного просмотра».

Как указали адвокаты Google в суде, компания предельно чётко и ясно объясняет пользователям, что «„инкогнито“ не означает „невидимый“, и что действия пользователя во время этого сеанса могут быть видны веб-сайтам, которые они посещают, а также любым сторонним аналитическим или рекламным сервисам, которые используют посещаемые веб-сайты».

Представитель Google Хосе Кастанеда (José Castañeda) сообщил в электронном письме ресурсу The Verge в субботу, что компания будет решительно отстаивать свою позицию в суде. Он добавил, что режим инкогнито Chrome даёт пользователям возможность просматривать веб-страницы без сохранения активности в браузере или на устройствах. «Как мы со всей определённостью указываем, каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме „инкогнито“, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в интернете во время вашего сеанса», — отметил Кастанеда.