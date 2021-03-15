Microsoft начала тестировать новую версию Skype Preview для Windows

Компания Microsoft начала тестировать новую версию Skype Preview для Windows. Главным новшеством версии под номером 8.70.76.48 стала впервые реализованная для Skype функция активного шумоподавления. 

Это делает видеоконференции доступными даже в шумных помещениях. Кроме того, появились и некоторые другие нововведения, в том числе поддержка WAM (Web access management, управлением веб-доступом), добавлена кнопка для лёгкого просмотра участников видеозвонка. 

Также Microsoft пообещала скорое появление поддержки Skype в Safari, а также браузеров на основе Chromium, реализацию размытия фона в веб-версии Skype for Web, возможность заблокировать встречу, поиск контактов по номеру телефона. 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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