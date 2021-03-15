Компания Microsoft начала тестировать новую версию Skype Preview для Windows. Главным новшеством версии под номером 8.70.76.48 стала впервые реализованная для Skype функция активного шумоподавления.

Это делает видеоконференции доступными даже в шумных помещениях. Кроме того, появились и некоторые другие нововведения, в том числе поддержка WAM (Web access management, управлением веб-доступом), добавлена кнопка для лёгкого просмотра участников видеозвонка.

Также Microsoft пообещала скорое появление поддержки Skype в Safari, а также браузеров на основе Chromium, реализацию размытия фона в веб-версии Skype for Web, возможность заблокировать встречу, поиск контактов по номеру телефона.