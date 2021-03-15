МТС запустил челлендж в TikTok. Для участия надо записать видео с тем, как может меняться внешность человека во время прослушивания любимого плейлиста, и разместить в своем профиле TikTok с хештегом #ПримерьПлейлист. В качестве бонуса мобильный оператор предоставит до 2-х месяцев бесплатного пользования сервисом МТС Music.

Для вдохновения переходите на страницу челленджа в TikTok, чтобы изучить примеры и придумать образ. После этого надо записать собственное видео под официальный трек, указанный на странице челленджа. В видео нужно показать, как вы обычно слушаете музыку, и как ваша внешность может меняться в соответствии с любимым музыкальным направлением.

Кроме того, участники челленджа получат бонус — до 2-х месяцев бесплатного доступа к сервису МТС Music при оформлении услуги «МТС Music на месяц» на абонентский номер МТС. При подключении музыкального сервиса впервые, пользователю будет доступен бесплатный тестовый период на один месяц и месяц бонуса в рамках челленджа — эти периоды суммируются. Если абонент ранее пользовался МТС Music, необходимо возобновить подписку и выбрать услугу «МТС Music на месяц, после этого будет доступен бесплатный бонус в течение месяца.

Чтобы получить бонус, установите приложение МТС Music, выберите услугу «МТС Music на месяц» и отправьте USSD-код *722# с номера МТС. Активировать предложение нужно до 10.04.2021 г.

Музыку в сервисе можно слушать онлайн и офлайн, а еще добавлять треки и примерять образы из личных и рекомендованных плейлистов. При прослушивании музыки с номера МТС, на который подключена услуга, интернет-трафик не списывается.

Подробные правила челленджа — здесь.