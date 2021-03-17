Intel представила семейство процессоров Core 11-го поколения

Компания Intel официально представила семейство процессоров Core 11-го поколения, известное под кодовым именем Rocket Lake-S. Старший восьмиядерный процессор в семействе, Core i9-11900K, позиционируется как новый наилучший чип для игровых систем, что обусловлено его усовершенствованной архитектурой и тактовыми частотами до 5,3 ГГц.

Главным нововведением, которое приносят с собой процессоры Rocket Lake-S, выступает новая микроархитектура процессорных ядер Cypress Cove. Эта родственная с Sunny Cove архитектура, которая выполнена по 14-нм техпроцессу, но способна обеспечить прирост IPC (удельной производительности при постоянной частоте) на 19 % по сравнению с настольными процессорами прошлого поколения. Другое важное изменение, реализованное в Rocket Lake-S — новое графическое ядро Intel UHD с архитектурой Xe, обеспечивающее прирост производительности встроенной графики в десктопном сегменте на 50 %. Вместе с этим новая графика получила поддержку дополнительных медиаформатов 10-бит AV1 и 12-бит HEVC, а также способность работы с HDMI 2.0.

Говоря о прочих улучшениях в настольных процессорах Core 11-го поколения, Intel подчёркивает поддержку технологии Intel Deep Learning Boost и векторных инструкций AVX-512 VNNI (Vector Neural Network Instructions), что позволяет значительно ускорять приложения, в которых используются алгоритмы ИИ и машинного обучения.

Ещё один момент, на который обращает внимание Intel в официальных материалах — расширение возможностей разгона за счёт добавления в Rocket Lake-S новых оверклокерских инструментов. Среди них: возможность изменять частоту памяти из Windows без перезагрузки системы; доступность разгона памяти в системах на недорогих материнских платах с чипсетами H570 и B560; независимая регулировка напряжения при работе с AVX2 и AVX-512-инструкциями; а также возможность полного отключения AVX в процессоре. Помимо всего этого в процессорах Rocket Lake-S применён новый контроллер памяти с расширенными настройками таймингов и дополнительным режимом Gear 2 для асинхронного разгона, который позволит достигать гораздо более высоких частот для DDR4.

Процессоры Rocket Lake-S будут официально совместимы с DDR4-3200 SDRAM. Кроме того, в них появится поддержка PCI Express 4.0, причём число линий возрастёт до 20 штук, что позволит подключать к CPU не только графическую карту, но и NVMe-накопитель (в платах на чипсетах 500-й серии).

Компания Intel поделилась дополнительной информацией о производительности флагманской восьмиядерной модели в семействе Rocket Lake-S, Core i9-11900K. Согласно внутренним тестам, этот процессор обеспечивает примерно 11-процентное преимущество в играх над Core i9-10900K и чуть меньшее, но тоже заметное преимущество над конкурирующим Ryzen 9 5900X (в Full HD при высоких настройках качества с графической картой GeForce RTX 3080).

Также Intel раскрыла полный состав модельного ряда процессоров Core 11-го поколения и рекомендованные цены. Процессоры Rocket Lake-S получат 8 или 6 вычислительных ядер и будут продаваться в сериях Core i9, Core i7 и Core i5. Цены на новые модели чуть выше цен на текущие LGA 1200-предложения семейства Comet Lake. Старшая модель Core i9-11900K будет стоить $539 (против $499 — рекомендованной цены Core i9-10900K), восьмиядерник Core i7-11700KF можно будет купить за $374 (Core i7-10700K стоит $359), а младший шестиядерник Core i5-11400F обойдётся в $157 (как и Core i5-10400F).

Попутно Intel обновила серии процессоров Core i3 и Pentium — в них теперь будут доступны аналогичные предшественникам процессоры Comet Lake с немного увеличенными тактовыми частотами.

Продажи представленных сегодня процессоров Core 11-го поколения начнутся 30 марта.