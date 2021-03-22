Samsung представила новые мониторы

Компания Samsung Electronics анонсировала семейство мониторов высокого разрешения модельного ряда 2021 года: представлены устройства форматов QHD, UHD и UWQHD.

В общей сложности дебютировали двенадцать панелей, которые разбиты на три серии — S8, S7 и S6. Все мониторы обладают поддержкой HDR10 и способностью воспроизводить более 1 млрд цветовых оттенков. Для большинства новинок заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB.

Размер панелей варьируется от 24 до 34 дюймов по диагонали. При этом все мониторы получили дизайн с узкими рамками с трёх сторон, благодаря чему хорошо подходят для применения в составе многодисплейных конфигураций.

Некоторые мониторы снабжены портом USB Type-C с возможностью передачи до 90 Вт энергии: к такому разъёму при помощи единственного кабеля можно подсоединить портативный компьютер. Практически все панели оборудованы концентратором USB 3.0, а некоторые устройства также располагают сетевым Ethernet-портом.