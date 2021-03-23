HP представила ноутбук Envy 17

Компания HP анонсировала обновлённый портативный компьютер Envy 17, оборудованный дисплеем размером 17,3 дюйма по диагонали. В основу устройства положена аппаратная платформа Intel Tiger Lake.

В ноутбук установлен процессор Core i7-1165G7 с четырьмя ядрами (до 4,7 ГГц) и возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. В состав чипа входит графический контроллер Intel Iris Xe, но устройство может быть оборудовано дискретным ускорителем NVIDIA GeForce MX450.

Экран занимает 86,3 % площади поверхности крышки. Доступны опции с матрицей формата Full HD (1920 × 1080 точек) и 4К (3840 × 2160 пикселей). Для старшей версии предусмотрено применение панели OLED с заводской калибровкой.

Компьютер может нести на борту до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель PCIe вместимостью до 1 Тбайт.

В арсенале новинки — аудиосистема Bang & Olufsen, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатков пальцев. Присутствуют интерфейсы USB 3.1 Type-A, HDMI 2.0b и Thunderbolt 4, а также стандартное аудиогнездо.

На ноутбук установлена операционная система Windows 10. Новинка доступна для предварительного заказа по ориентировочной цене от 1000 долларов США.