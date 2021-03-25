В процессорах Intel нашли критические уязвимости

Российские специалисты по кибербезопасности обнаружили в процессорах Intel две критические уязвимости.

Недокументированные возможности позволяют модифицировать микрокод и получить контроль над процессором и всей системой. Компания Positive Technologies выяснила, что под угрозой оказались устройства на базе семейства Intel Atom, которые устанавливаются в нетбуках, планшетах, POS-терминалах и кассовых аппаратах. Однако, предупредили эксперты, есть вероятность того, что хакеры могут получить доступ ко всем актуальным процессорам этого производителя.

В Intel заявили, что серьезно относятся к исследованиям Positive Technologies и внимательно изучают их заявления.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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