ОАЦ внес изменения в совместное постановление с Минсвязи и Мининформом, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. Теперь в Беларуси будут блокировать «копии интернет-ресурсов», пишет 42.tut.by.

Документ вносит изменения в совместное постановление ОАЦ с Минсвязи и Мининформом, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсам.

В постановлении уточняется, что «копия интернет-ресурса –это интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

Согласно документу, теперь Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи «для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа» (владельца об этом уведомят).

Согласно обновленному положению, Госинспекция будет включать копию интернет-ресурса в список ограниченного доступа в течение одного дня после получения уведомления Мининформа или же копии решения Министерства информации.