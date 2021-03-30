Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 6

Китайская компания Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 6 (Mi Smart Band 6), продажи которого начнутся уже в следующем месяце.

Гаджет получил сенсорный дисплей AMOLED размером 1,56 дюйма по диагонали ( у Mi Band 5 был 1,1-дюймовый дисплей). Экран новинки обладает разрешением 152 × 486 точек, пиксельной плотностью 326 PPI (точек на дюйм) и яркостью до 450 кд/м2.

Устройство получило датчик PPG для отслеживания изменений частоты сердечных сокращений. Кроме того, новинка способна измерять уровень содержания кислорода в крови (показатель SpO2).

Присутствуют трёхосный гироскоп и трёхосный акселерометр. Доступны 30 различных спортивных и фитнес-режимов работы. Браслет может оценивать качество сна, уровень стресса, а также традиционные показатели вроде количества сделанных шагов и потраченных калорий.

За связь со смартфоном отвечает контроллер Bluetooth 5.0: говорится о совместимости с аппаратами под управлением Android 5.0 и выше, iOS 10 и выше. Реализована поддержка умного ассистента Alexa.

Трекер имеет защиту от влаги (класс 5АТМ). Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 125 мА·ч, заряда которой хватит максимум на 14 дней работы. На полную подзарядку необходимо менее двух часов.

Xiaomi Mi Band 6 будет предлагаться в версиях с поддержкой NFC и без по цене соответственно 42 и 35 долларов США.