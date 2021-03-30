Xiaomi представила новые смартфоны

Вчера прошла большая презентация от Xiaomi, на которой компания представила множество новых устройств. Рассказываем о смартфонах.

Xiaomi Mi 11 Pro

У Pro-версии, по сути, три главных отличия от предшественника. Во-первых, появилась защита от воды по стандарту IP68.

Новый фотомодуль 50 МП, f/2.0, 123 градуса, 1/1.12", 1.4μm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS. Главные фишечки – это гигантский размер сенсора. Соответственно, больше света – лучше ночная съёмка. Пиксели будут «схлопываться» (pixel binning) по принципу 4-в-1. Таким образом, размер объединенного пикселя составит 2.8 микрона. При этом «схлопывание» будет по новой технологии Dual Pixel Pro (см. картинку ниже). Плюс к этому всему ещё и 5-кратный оптический зум.

Во-вторых, супербыстрая проводная и беспроводная зарядки. Мощность 67 Вт, то есть 100% за 36 минут.

Технические характеристики:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888 (5 нм), Octa-core (1x2.84 ГГц Kryo 680 & 3x2.42 ГГц Kryo 680 & 4x1.80 ГГц Kryo 680), графика Adreno 660 GPU, 6-е поколение Qualcomm AI engine, 5G модем X60

Операционная система: Android 11, оболочка MIUI 12.5

Память: 8/12 ГБ LPDDR5 3200 МГц / 128/256 ГБ UFS 3.1, нет слота для карт памяти

Экран: 6.81 дюйма, AMOLED, 1 миллиард цветов, разрешение 1440 x 3200 точек, соотношение сторон 20:9, плотность точек 515 ppi, 120 Гц, 480 Гц частота распознавания касаний, яркость 900 нит, пиковая яркость 1500 нит, HDR 10+, точность передачи цвета JNCD≈0.38, Corning Gorilla Glass Victus

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 67 Вт, беспроводная зарядка 67 Вт, 100% за 36 минут

Камера основная: 50 МП, f/1.9, 26мм (широкоугольная), 1/1.12", 0.8μm, PDAF, OIS 13 МП, f/2.4, 123° (ультраширокоугольная), 1/3.06", 1.12μm 8 МП, 120мм (теле), PDAF, OIS, 5x оптический зум Запись видео HDR10+ 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps; gyro-EIS

Камера фронтальная: 20 МП, 27мм (широкоугольная), 1/3.4", 0.8μm Запись видео 1080p@30fps, 720p@120fps

SIM-карта: 2 Nano-SIM

Сеть и передача данных: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, двухдиапазонный A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, NFC, ИК-порт, USB Type-C 2.0

Датчики: сканер отпечатка пальца (под экраном), акселерометр, гироскоп, приближения, компас

Звук: стереодинамики SOUND BY Harman Kardon

Прочее: нет радио, защита IP68, не поддерживает карты памяти

Материалы: стекло (Gorilla Glass Victus спереди и Gorilla Glass 5 сзади) и алюминий, есть версии с экокожей

Размеры: 164.3 x 74.6 x 8.1 мм, вес 209 г

Mi 11i, Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite

Mi 11i – это слегка удешевленный Mi 11. Цена – 650 евро. Чипсет по-прежнему Snapdragon 888. Главные отличия – это чуть худшего качества экран с меньшим разрешением (1080 x 2400 точек), сканер отпечатка пальца не под экраном, а сбоку (зато корпус чуть тоньше), зарядка 33 Вт, а не 55 Вт. Защиты от воды нет.

Mi 11 Ultra

Компания Xiaomi наряду со смартфоном Mi 11 Pro представила модель, стоящую на полступени выше, Mi 11 Ultra. Этот смартфон по аппаратной части во всём соответствует Mi 11 Pro, но камера здесь своя.

Камера Mi 11 Ultra представлена тремя датчиками. Основной — Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма разрешением 50 Мп — точно такой же, как в Mi 11 Pro. Он снабжён оптической стабилизацией и качественным светосильным объективом. Два других датчика — Sony IMX586 оптического формата 1/2 дюйма и разрешением 48 Мп. Один из них используется в модуле со сверхширокоугольным объективом с углом обзора 128°, а другой применяется в перископном модуле, обеспечивающем 5-кратный оптический и 120-кратный гибридный зум. В этих двух датчиках тоже реализована оптическая стабилизация!

Также в устройстве применяется система фокусировки dToF с лазерный автофокусом из 64 точек. Для сравнения: в Mi 10 Ultra — лазерный автофокус со всего лишь одной точкой.

Смартфон построен на однокристальной платформе Snapdragon 888, наделён оперативной памятью LPDDR5-6400 и флеш-памятью UFS 3.1. Также в наличии аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, двойная зарядка (проводная и беспроводная) мощностью 67 Вт, защита IP68, стереодинамики Harman Kardon, изогнутый дисплей Samsung AMOLED E4 разрешением 2К с кадровой частотой 120 Гц.

Технические характеристики: