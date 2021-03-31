Xiaomi представила портативные компьютеры Mi Notebook Pro нового поколения

Компания Xiaomi на сегодняшней презентации официально представила портативные компьютеры Mi Notebook Pro нового поколения: дебютировали модели с диагональю дисплея 15,6 и 14 дюймов.

Старшая версия получила высококачественный экран на органических светодиодах (OLED) формата 3.5K с разрешением 3456 × 2160 пикселей и соотношением сторон 16:10. Эта панель занимает 93 % площади крышки. Яркость достигает 600 кд/м2, а появлению повреждений препятствует стекло Gorilla Glass. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

14-дюймовая модель снабжена матрицей LCD формата 2.5K с разрешением 2560 × 1600 точек. Дисплей обладает частотой обновления 120 Гц. Ноутбуки несут на борту процессор Intel Core одиннадцатого поколения: это может быть чип Core i7-11370H или Core i5-11300H. Графическая подсистема в зависимости от модификации использует ускоритель Intel Iris X или дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX450.

Все версии оснащаются 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем вместимостью 512 Гбайт. Присутствуют адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсы USB Type-C и Thunderbolt 4, стандартное 3,5-мм аудиогнездо. Старшая версия имеет габариты 348,4 × 237,5 × 16,3 мм, младшая — 315,6 × 220,4 × 15,6 мм. Вес составляет соответственно 1,8 и 1,5 кг.

Цена Mi Notebook Pro 15 и Mi Notebook Pro 14 — от 850 и от 690 евро. На портативные компьютеры установлена операционная система Windows 10.