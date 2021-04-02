ZBORKа приглашает на киновечер

5 апреля в 18:00 в Стартап Лаборатории ZBORKA (по адресу пл. Свободы 17) будет проходить открытый просмотр фильма "Социальная дилемма". Это открытое мероприятие, на которое может прийти любой заинтересованный человек, чтобы с пользой провести время в компании единомышленников.

Про что фильм «Социальная дилемма»? В документальной ленте бывшие сотрудники Google, Instagram и Facebook расскажут о том, как социальные сети манипулируют пользователями. За это отвечают постоянно обновляемые алгоритмы, которые помогают сайтам предугадывать интересы пользователей, чтобы продавать больше рекламы. В результате обычные люди становятся зависимы от технологий, от которых даже их создатели с трудом могут оказаться. Разработчики и дизайнеры повествуют о том, как на глобальном уровне соцсети используют, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и распространять ложную информацию. Авторы картины предлагают свои варианты решения этой проблемы.

После просмотра будет возможность познакомиться со Стартап Лабораторией и завести новые полезные знакомства.

Количество мест ограничено. Для записи на мероприятие заполните эту форму — и менеджер с вами свяжется.