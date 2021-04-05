Представлены смартфоны Samsung Galaxy F02s и Galaxy F12s

Samsung представила смартфоны Galaxy F02s и Galaxy F12s. Как и ожидалось, эти устройства представляют собой переименованные Galaxy A02s/M02s и Galaxy A12/M12 соответственно.

Оба смартфона получили 6,5-дюймовые ЖК-экраны PLS TFT разрешением 720 x 1600 пикселей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Дисплей Galaxy F12s поддерживает высокую частоту обновления изображения 90 Гц.

Оба смартфона получил пластиковый корпус, Galaxy F02s оснащён однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 450, тогда как Galaxy M02s построен на базе Exynos 850. Оба телефона получили флеш-память и eMMC 5.1 и выделенный слотом для карт памяти MicroSD (до 1 ТБ).

В камере Galaxy F02s установлена датчики изображения разрешением 13, 2 и 2 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Galaxy F12 получил квадрокамерв с датчиками разрешением 48, 5, 2 и 2 Мп, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфоны поддерживают две SIM-карты, 4G, однополосный Wi-Fi, Bluetooth 4.2 (F02s), Bluetooth 5.0 (F12) и GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO). Galaxy F12 также имеет боковой датчик отпечатков пальцев. Что касается портов, то смартфоны оснащены разъемами для наушников 3,5 мм и портом USB-C.

Galaxy F02s работает под управлением One UI Core 2.x на базе Android 10, а Galaxy F12 получил One UI Core 3.x на базе Android 11. Оба смартфона поддерживают быструю зарядку 15 Вт, при этом Galaxy F02s оснащён батареей ёмкостью 5000 мА•ч, тогда как Galaxy F12 получил аккумулятор на 6000 мА•ч.

Цены Galaxy F02s:

3 ГБ + 32 ГБ - 122 доллара

4 ГБ + 64 ГБ - 136 долларов

Цены Galaxy F12: