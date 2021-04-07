В МТС действует cкидка до 20% на ряд гаджетов Samsung

В МТС появилась возможность приобрести со скидкой до 20% большое количество устройств Samsung. Более тридцати моделей смартфонов и планшетов присоединились к акции «Самым любимым», еще около десятка беспроводных наушников и смарт-часов – к акции «Всегда вместе».

Возможность сэкономить до 20% при покупке смартфона, планшета, наушников или смарт-часов предоставляется как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Максимальная скидка в рамках акции «Самым Любимым» составит 1300 рублей, в рамках акции «Всегда вместе» – 340 рублей.

Подробнее с ценами, которые действуют на смартфоны и планшеты Samsung, присоединившиеся к акции «Самым любимым», можно ознакомиться по ссылке.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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