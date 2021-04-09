С 9 по 12 апреля в МТС можно приобрести гаджеты со скидкой

С 9 по 12 апреля в сети салонов и интернет-магазине МТС их можно будет приобрести со скидкой до 700 рублей.

Чтобы воспользоваться акционным предложением, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Сниженные цены действуют в рамках акций «Удачная покупка» и «Смарт-устройства».

Перечень моделей смартфонов, планшетов и цены на них, действующие в рамках акции «Удачная покупка», представлены по ссылке.