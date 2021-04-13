Найдена серьезная уязвимость в WhatsApp

Эксперты по безопасности обнаружили опасную и очень простую уязвимость в WhatsApp, которой может воспользоваться любой человек, знающий ваш номер телефона. Если провести ряд несложных действий, вы потеряете доступ к своим сообщениям и контактам на 12 часов или даже несколько дней. Об этом сообщает Forbes.

Блокировка чужого аккаунта идет в два этапа. Для начала нужно скачать приложение WhatsApp и попытаться войти в него по чужому номеру телефона — мессенджер отправит код подтверждения жертве по SMS, но человек, скорее всего, просто будет их игнорировать. После нескольких таких попыток приложение скажет, что вы слишком часто запрашиваете код и следующая попытка будет доступна только через 12 часов. У жертвы все еще будет работать WhatsApp без проблем.

Дальше нужно написать в техподдержку WhatsApp с просьбой заблокировать аккаунт с тем номером телефона, якобы потому что его украли. После этого у жертвы блокируется мессенджер, а зайти в него человек сможет только через 12 часов — если злоумышленник не провернет эту схему еще раз. Защититься от такой блокировки невозможно. Чужой номер телефона узнать очень легко, а для отключения аккаунта нужно потратить меньше 5 минут.

Журналисты рассказали представителям WhatsApp об этой проблеме — компания сообщила, что они уже ищут способ ее решить. Правда, она не говорит о сроках, поэтому уязвимость остается актуальной.