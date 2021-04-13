Microsoft сообщила о достижении договоренности с компанией Nuance о ее приобретении

«В основе приобретения Nuance лежит успешное партнерство между компаниями, которое длится с 2019 г.», – говорится в заявлении Microsoft
Nuance занимается разработкой программного обеспечения, в том числе и для сфер искусственного интеллекта (ИИ). Основанная в 1992 г., она специализируется, помимо прочего, на ПО для работы с изображениями и голосовыми данными. В частности, ее алгоритмы, пишет агентство Reuters, лежат в основе Siri – фирменного голосового помощника компании Apple, встроенного в большинство ее современных продуктов, включая смартфоны iPhone и планшеты iPad.
Для Microsoft покупка Nuance стала второй крупнейшей покупкой за последние пять лет по объему затраченных средств. На первом месте стоит приобретение социальной сети для профессионалов LinkedIn – за нее в июне 2016 г. Microsoft заплатила $26,2 млрд.
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