Стартап-лаборатория ZBORKа приглашает 19 апреля на открытое мероприятие

19 апреля в ZBORKe (по адресу пл. Свободы 17) в 18:30 пройдет очередное открытое мероприятие, а именно — просмотр фильма "Кадры".

Открытое мероприятие в ZBORKE — это отличная возможность для нетворкинга и знакомства с Акселератором.

О фильме: Американская комедия о двух друзьях, которых увольняют с их работы, поскольку их заменили компьютеры. В поисках новой работы друзья находят вакансию в крупнейшей американской корпорации Google, куда их удивительным образом принимают на стажировку. Конкуренция огромная, удастся ли героям преодолеть все препятствия и получить работу?

Ссылка для регистрации здесь.