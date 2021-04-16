Акция в МТС: скидка до 400 рублей на смартфон Xiaomi Mi 10T

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10T 8/128 ГБ присоединился к акции «Вам бонус!». При покупке в рассрочку в МТС он будет доступен всего от 52 рублей в месяц.

Смартфон Xiaomi Mi 10T порадует своего владельца большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, суперчувствительной основной тройной камерой на 64+13+5 Мп, умной селфи-камерой на 20 Мп, а также мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Стереодинамики обеспечивают громкий и насыщенный звук, модуль NFC позволит осуществлять бесконтактные платежи, а инфракрасный порт поможет в удаленном управлении бытовой техникой.

В рамках акции «Вам бонус!» приобрести смартфон Xiaomi Mi 10T 8/128 ГБ можно со скидкой 400 рублей. При этом он будет доступен за 1099 рублей. Приобретая рассрочку на год, ежемесячный платеж составит 104 рубля, а на два года – 52 рубля.

Скидка по акции предоставляется при подписании дополнительного соглашения о пользовании услугами на тарифном плане «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Подробнее об условиях акции «Вам бонус!» смотрите здесь.