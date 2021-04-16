Lenovo представит 22 апреля ноутбуки и планшеты серий YOGA

Lenovo назвала дату анонса новых устройств серий YOGA и Xiaoxin. В официальном аккаунте компании в социальной сети Weibo сообщается, что мероприятие, посвящённое презентации новых ноутбуков серии YOGA, а также устройств выпускаемой исключительно для китайского рынка серии Xiaoxin, состоится 22 апреля.

Компания также разместила в Weibo постер с изображениями устройств, которые запланировано представить на мероприятии.

В числе новинок серии YOGA указан ноутбук YOGA 5G в форм-факторе «2-в-1», который, судя по названию, имеет встроенный модем 5G. Также на постере изображён планшет YOGA Duet 2021, который придёт на смену модели Yoga Duet 2020, известной на мировом рынке под именем Yoga Duet 7i. Благодаря съёмной клавиатуре его также можно использовать в качестве ноутбука. Также на мероприятии будет представлено зарядное устройство YOGA GaN, которое будет доступно в чёрном и белом цвете.