Zoom создала фонд на $100 млн для помощи стартапам, использующим её видеотехнологии

Компания Zoom объявила о создании инвестиционного фонда объёмом в $100 миллионов для помощи стартапам. Средства будут выдаваться разработчикам, которые используют инструменты видеосервиса для создания своих решений и продуктов.

«Мы ищем стартапы с жизнеспособным продуктом готовым к выходу на рынок и желающим развивать экосистему Zoom. Именно в такие проекты мы готовы инвестировать», — заявил Колин Борн (Colin Born) из Zoom.

За отбор участников программы будет отвечать специальная команда Zoom. Она же займётся контролем проектов. Каждый стартап может получить от $250 тысяч до $2,5 миллионов финансирования. Кроме этого, компания предоставит разработчикам доступ к «ресурсам и связям Zoom», чтобы те преуспели. Подать заявку на участие можно на специальном сайте.

В конце марта Zoom анонсировал новые SDK-инструменты. Предположительно, с их помощью можно создавать собственные видеосервисы на базе технологий компании. Также разработчики могут интегрировать видеосервис в свой проект. В случае возникновения проблем, желающие смогут обратиться за помощью к экспертам Zoom.