Telegram запретил авторизацию через SMS на десктопе

Команда популярного мессенджера Telegram внесла нововведение, которое может не понравиться некоторым пользователям. В десктопных приложениях Telegram и веб-клиентах пропала возможность авторизации с помощью SMS.

Официальных объявлений на этот счёт пока не делалось. На изменения обратил внимание канал Telegram Info. Как сообщает источник, Telegram Desktop, Telegram MacOS и все официальные веб-версии (Webogram, WebK, WebZ, React) перестали отправлять код для авторизации в мессенджере через SMS. Таким образом, для входа в Telegram на ПК или браузере теперь потребуется активированный клиент Telegram на мобильном устройстве, куда и будет отправлен код.

При этом авторизация с помощью SMS продолжает работать в мобильных приложениях Telegram для iOS и Android, а также в неофициальных сборках Telegram Desktop.