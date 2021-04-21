Telegram запретил авторизацию через SMS на десктопе

Команда популярного мессенджера Telegram внесла нововведение, которое может не понравиться некоторым пользователям. В десктопных приложениях Telegram и веб-клиентах пропала возможность авторизации с помощью SMS. 

Официальных объявлений на этот счёт пока не делалось. На изменения обратил внимание канал Telegram Info. Как сообщает источник, Telegram Desktop, Telegram MacOS и все официальные веб-версии (Webogram, WebK, WebZ, React) перестали отправлять код для авторизации в мессенджере через SMS. Таким образом, для входа в Telegram на ПК или браузере теперь потребуется активированный клиент Telegram на мобильном устройстве, куда и будет отправлен код. 

При этом авторизация с помощью SMS продолжает работать в мобильных приложениях Telegram для iOS и Android, а также в неофициальных сборках Telegram Desktop.

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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