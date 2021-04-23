В МТС появились смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant

В МТС поступили в продажу смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant. Новинка – версия Huawei Watch Fit в обновленном дизайне и с улучшенными материалами выполнения корпуса.

Умные часы Huawei Watch Fit в обновлённом дизайне Elegant, теперь доступны в черном и белом цветах – специально для тех, кто ценит классику и минимализм.

Huawei Watch Fit Elegant оснащены ярким AMOLED-экраном с диагональю 1,64 дюйма и разрешением 280 × 456 пикселей. Автоматическая регулировка яркости позволяет четко видеть изображение даже под прямыми солнечными лучами. Также вниманию пользователя предоставлено огромное разнообразие циферблатов.

Huawei Watch Fit Elegan поддерживает 96 режимов тренировок и набор анимированных фитнес-программ, которые помогут эффективно выполнять различные упражнения.

Huawei Watch Fit Elegant умеет вести учет пройденных шагов, сожженных калорий и преодоленного расстояния. Наличие модуля GPS позволяет отследить пройденный маршрут. Специальные датчики способны измерять частоту сердечного ритма и уровень кислорода в крови (SpO2). Предусмотрены также функции мониторинга качества сна и измерения уровня стресса.

С помощью смарт-часов вы сможете оперативно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях и напоминаниях, а вибросигнал поможет увидеть их вовремя. Также Huawei Watch Fit Elegant могут управлять рядом функций смартфона, таких как воспроизведение музыки и удаленная съемка камерой.

Благодаря энергоэффективному процессору и емкому аккумулятору смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant обеспечивают до 10 дней работы от одного заряда в автономном режиме и до 12 часов – при включённым GPS. Достаточно всего 5 минут зарядки, чтобы обеспечить гаджет энергией на целый день.

Смарт-часы Huawei Watch Fit Elegant можно приобрести за 369 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 33,54 рубля, а на два года – 16,04 рубля.