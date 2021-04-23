В Витебске пройдет Кубок по образовательной робототехнике

24 апреля ВГУ имени П.М. Машерова совместно с Ассоциацией по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего» будет проведён 6 этап Кубка по образовательной робототехнике.

Кубок по образовательной робототехнике – это серия турниров по образовательной робототехнике, которые проводятся в различных городах Республики Беларусь. Целью КОР является популяризация и содействие развитию робототехники в Республике Беларусь и на международном уровне.

Задачами КОР являются: углубление знаний участников в STEM-дисциплинах с последующим их применением и проверкой в реальных соревнованиях; реализация возможности апробации полученных в решении реальных задач, повышение уровня конкуренции в выбранных дисциплинах, определение в них сильнейших участников; создание условий для обмена опытом и информацией между участниками, тренерами, родителями и др.