На этой неделе Microsoft выпустила предварительные версии Office 2021 для macOS и Office LTSC (Long-Term Servicing Channel), которая предназначена для корпоративных клиентов. Как и было анонсировано ещё в феврале этого года, обе версии офисного пакета являются локальными, т.е. не требуют подключения к облачному сервису Microsoft 365. Они ориентированы на пользователей, которые по каким-то причинам не готовы приступать к использованию облачной платформы Microsoft.

Согласно имеющимся данным, Office 2021 для macOS поддерживает установку на компьютеры Mac с чипами Intel и собственными процессорами Apple M1. Для установки офисного пакета потребуется 4 Гбайт оперативной памяти и 10 Гбайт дискового пространства. Он является локальной версией, которая приобретается за единовременную плату. В дальнейшем Microsoft будет регулярно выпускать обновления для Office 2021, поэтому пользователи локальной версии пакета смогут получать актуальные патчи наравне с клиентами облачного сервиса Microsoft 365.

На данный момент известно о появлении нескольких новых функций, таких как Line Focus в Word, которая помогает сконцентрироваться на работе с текстом, поддержке динамических массивов в Excel и возможности создания слайд-шоу с речью в PowerPoint. В целом же, локальные версии Office ждут новые функции, которые за последнее время стали доступны пользователям Microsoft 365. Поскольку на этой неделе вышли предварительные версии офисного пакета, список нововведений может измениться к моменту официального запуска стабильных версий.