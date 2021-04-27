МТС открыл предзаказ на Xiaomi Redmi Note 10 Pro

МТС принимает заявки на смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Оформите предзаказ по 2 мая и получите бонус — фитнес-браслет Mi Smart Band 5 всего за 10 копеек. Продажи новинки стартуют 3 мая.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro получил большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1800×2400 пикселей и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Основная камера на 108+8+5+2 Мп и фронтальная камера на 16 Мп обучены всем обширным возможностям камер Xiaomi: режим съемки документов, ночной режим и множество других функций, работающих при поддержке искусственного интеллекта.

Встроенные стереодинамики новинки порадуют громким и насыщенным звуком. В смартфоне установлены модуль NFC, ИК-порт и разъем USB Type-C. Порадует и батарея емкостью в 5020 мАч. Сразу в комплекте идет блок для быстрой зарядки на 33 Вт, который позволит заряжать смартфон на 59% всего за 30 минут.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro с 6/128 ГБ памяти можно заказать за 979 рублей. Предзаказ можно также оформить в рассрочку: ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 89 рублей, а на два года – 42,56 рубля.

Версия с памятью 8GB/128 ГБ по предзаказу доступна за 1029 рубля. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 93,54 рубля, а на два года – 44,73 рубля.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 по цене 10 копеек будет доступен только тем, кто оформит заказ любой из конфигураций Xiaomi Redmi Note 10 Pro по 2 мая 2021 года.