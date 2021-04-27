Вышло обновление Telegram, в котором появилось ещё больше возможностей.

С помощью платёжных ботов, которые существуют в Telegram с 2017 года, можно оплачивать товары и услуги прямо из приложения. Однако из-за ограничений Apple разработчики ботов в настоящее время не могут принимать платежи за цифровые товары и виртуальные услуги от iOS-пользователей.

Но с сегодняшнего дня такая возможность встроена прямо в мессенджере: теперь продавцы могут принимать платежи кредитными картами, используя 8 платёжных систем, в любом чате, включая группы и каналы

Эта функция работает из любого приложения Telegram, включая iOS-клиент и версии для компьютеров. Также есть возможность оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин. При этом, по заявлению команды мессенджера, использование платформы для платежей является бесплатной, и Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар. Кроме того, свой магазин подключить к платформе платежей можно без согласования с Telegram.

В сегодняшнем обновлении появилась возможность для администраторов групп и каналов запланировать предстоящий голосовой чат на определённое время, чтобы все желающие успели подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям.

При этом появится цветной таймер с обратным отсчётом, а участники сообщества смогут подписаться на уведомление о предстоящем событии. Отложенный голосовой чат начнётся только после того, как кто-то из администраторов нажмёт на кнопку «Начать сейчас».

Теперь при жесте двумя пальцами можно приблизить изображение или видеозапись прямо в чате, не открывая их. Кроме того, видеоролик можно будет перематывать вперёд или назад: для iOS нужно удерживать пальцем кнопки +/- 15с, а для Android удерживать пальцем правую или левую часть экрана. При этом двойное нажатие перемотает на 10 секунд в ту или иную сторону.

Команда Telegram продолжает работу над улучшением плавности клиента под Android. С сегодняшним обновлением появилась анимация при появлении бокового меню и возвращении в чат из списка чатов.