Samsung представила смартфон Galaxy M42 5G

Компания Samsung сегодня официально представила смартфон Galaxy M42 5G. Он дебютировал на рынке Индии, но в скором времени появится и в других странах.

Galaxy M42 5G получил экран Super AMOLED диагональю 6,6 дюйма разрешением 1600 x 720 пикселей с кадровой частотой 60 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, фронтальную камеру разрешением 20 Мп и основную камеру с датчиками разрешением 48, 8, 5 и 5 Мп. Совсем уж быстрой зарядки нет, ее мощность составляет лишь 15 Вт. Есть порт USB-C и стандартный разъем для наушников.

Новинка работает под управлением Android 11, дополненной фирменным интерфейсом One UI 3.1. Смартфон получил корпус из поликарбоната, толщина составляет 8,6 мм, масса – 193 грамма. Цена с учетом скидки стартует с отметки 270 долларов. Столько просят за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Вариант с тем же объемом флеш-памяти, но уже 8 ГБ ОЗУ оценен в 295 долларов.