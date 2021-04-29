Huawei презентовала технологию «Интеллектуальных двойников» на Международном форуме #GBC

Основная цель форума — презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса и граждан (GBC) посредством информационно-коммуникационных технологий. Мероприятие стартовало 28 апреля и продлится 2 дня.

С приветственным словом выступили и пожелали удачи участникам: Павлюченко Андрей Юрьевич, начальник оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь; Шульган Константин Константинович, Министр связи и информатизации Республики Беларусь; Шумилин Александр Геннадьевич, Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Шульган Константин Константинович, министр связи и информатизации Республики Беларусь

фото предоставлено НЦЭУ и НЦОТ

На примере глобального опыта компании Huawei в области ИКТ участники форума обсудили, как использовать ключевые возможности развития и совместно вносить непрерывный вклад в цифровое будущее Беларуси.

Ван Чэнь — генеральный директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» заявил о миссии компании Huawei, которая заключается в том, чтобы через предоставление цифровых технологий каждому человеку, дому и организации построить полностью подключенный интеллектуальный мир. И предложил решение – создать для правительств и предприятий систему Intelligent Twins (Интеллектуальных двойников)».

«Технология интеллектуального подключения Huawei имеет множество практических приложений и должна иметь три характеристики: повсеместный трафик, детерминированный опыт и гиперавтоматизацию», - отметил Ван Чэнь. Он сравнил интеллектуального двойника с человеческим телом, где интеллектуальное соединение — это туловище, которое работает через мозг и конечности. А также привел интересный пример, который доказывает: чтобы сделать двойника умнее, нужно обладать не только вычислительной мощностью, также важна прочность соединения.

На форуме #GBC был представлен стенд компании Huawei, к которому участники проявляли большой интерес. Выставочную зону посетил в том числе Генеральный директор Банка ВТБ Сергей Владимирович Суслопаров, представители Национального собрания Республики Беларусь и другие участники форума: сотрудники государственных органов и организаций, IT-компаний, банков, международных компаний и учебных заведений.

Ван Чэнь, генеральный директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" и Сергей Владимирович Суслопаров, Генеральный директор Банка ВТБ

фото предоставлено НЦЭУ и НЦОТ

Помимо обсуждения технических возможностей «Интеллектуальных двойников», во время выступления спикеров был затронут не менее важный вопрос о том, не составит ли этот переход сложности для поколения людей, которые родились в доцифровую эпоху, и как будет проходить переобучение кадров для работы в новом цифровом правительстве.

«Время диктует свои условия. Например, сегодня в Китае есть магазины, где уже невозможно рассчитаться наличными. Да, принимать изменения некоторым сложнее, однако в конечном счете технологии значительно упрощают жизнь. В целом, мы уверены, что никто не останется за бортом», - ответил Ван Чэнь.

Также Ван Чэнь заверил, что исходя из опыта Китая, где сейчас идет активная цифровизация общества, этот процесс не влияет на количество рабочих мест в стране.

Как известно, компания Huawei находится в Беларуси более 19 лет и занимается исследованиями технологии 5G с 2009 года. За это время Huawei уже реализовала несколько крупных проектов. Например, создание инновационного центра и центра обучения для белорусских партнеров и клиентов, внедрение разработки технологии "Умный город" в инфраструктуру парка, запуск в тестовом режиме беспилотных автобусов на территории парка с помощью технологии 5G.

Также Huawei совместно с BeCloud реализовала первый пилотный проект интеллектуальной шахты в Беларуси.

«Для защиты республиканской платформы у нас используются более 30 разных средств защиты информации производства как Республики Беларусь, России, так и Китая, Израиля, США и других стран. Что касается SMART проектов, а именно в части беспилотного транспорта, совместно с нашим партнером было проведено тестирование беспилотного самосвала БелАЗ, в котором использовалось оборудование компании Huawei», - отметил во время своего выступления Седельник Олег Николаевич, Генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии».

Между центром управления и беспилотным горнодобывающим самосвалом БелАЗ было установлено соединение 5G, что позволило обрабатывать данные с задержкой на миллисекунды.

В своем докладе Ботвинник Александр Мирославович, первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и информационным технологиям ОАО «БЕЛАЗ» рассказал о проекте, в котором ОАО «БЕЛАЗ» построил испытательный полигон и полностью реализовал инфраструктуру для движения беспилотных карьерных самосвалов: «Сеть инфраструктуры является двухкомпонентной: стандартная – проводная оптоволоконная и беспроводная – это технология 5G, которая полностью покрывает территорию полигона. В данном проекте инфраструктурными партнерами у нас выступили компания «Белорусские облачные технологии» и компания Huawei, которая нам помогла, предоставив необходимое технологическое оборудование, работа которого уже протестирована и сегодня мы можем это демонстрировать».

Ботвинник Александр Мирославович, первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и информационным технологиям ОАО «БЕЛАЗ»

фото предоставлено НЦЭУ и НЦОТ

«Сегодня мир находится на стадии пятого поколения связи, однако уже начаты исследования в области технологий шестого поколения. Исследования 6G будут проводиться во многих измерениях, таких как пространство, время и масштаб. Это позволит человеческому обществу перейти от информационного общества к интеллектуальному обществу, а затем и к следующему этапу – голографическому обществу», - сказал в конце своего выступления Ван Чэнь.

Для осуществления такой грандиозной перспективы компания должна объединиться вместе с партнерами и много работать. Поэтому Huawei продолжает продвигать технологии подключения, инвестировать в фундаментальные исследования, систематически улучшать возможности платформ, алгоритмов и модульных процессов и развивать новые технологии, такие как 6G, WIFI 7, WIFI 8.

Ван Чэнь заверил, что Huawei будет и дальше стремиться достичь наилучшей производительности сети благодаря непрерывным инновациям, чтобы предоставить Беларуси и миру лучшие технологии связи и качественные цифровые услуги.