Google представила приложение Entertainment Space

Google анонсировала Entertainment Space для планшетов, которые функционируют на ОС Android. Это приложение-агрегатор, которое является своего рода песочницей для планшетных компьютеров и объединяет видеоматериалы, игры и книги в единый мультимедийный центр.

Контент в приложении разделён на три части: просмотр, развлечения и книги. В разделе «Просмотр» пользователь найдёт любимые передачи, фильмы и документальные видеоматериалы, которые можно просматривать как на самом планшете, так и на телевизоре с помощью Chromecast.

Переместившись в раздел «Игры», пользователь продолжит развлечение в любимом платформере или сможет ознакомиться с новыми проектами в режиме Instant Play — когда игры запускаются мгновенно без загрузки и установки в память устройства.

Последний раздел предназначен для чтения книг и журналов, а также прослушивания аудиоматериалов. Приложение автоматически подгружает контент из Google Книги, поэтому все материалы доступны в рамках подписки.

Новая платформа упрощает взаимодействие с контентом и позволяет нескольким пользователям работать на одном устройстве. Для этого у каждого должна быть собственная учетная запись, при авторизации через которую участник песочницы получает доступ только к своим настройкам и своему контенту.

На данный момент поддержка Entertainment Space заявлена на ограниченном количестве устройств, в число которых входят новые устройства Walmart, а также планшеты от таких производителей, как Lenovo и Sharp. Появление платформы в планшетах других производителей ожидается только спустя некоторое время — приложение является частью стандартного лаунчера Android, поэтому внедрение ПО в устройства вендоров может затянуться.