IBM анонсировала первые в мире 2-нм микросхемы

Компания IBM объявила о прорыве в разработке и производстве полупроводников: представлена первая в мире микросхема, в которой используется технология «нанолистов» размером 2 нм.

Спрос на повышенную производительность и энергетическую эффективность микросхем продолжает расти, подстегиваемый развитием гибридного облака, искусственного интеллекта и интернета вещей. Технология, созданная IBM, поможет полупроводниковой промышленности продвинуться вперед, удовлетворяя этот растущий спрос. Предполагается, что она обеспечит повышение производительности на 45% или понижение энергопотребления на 75% по сравнению с современной 7-нанометровой технологией.

По словам производителя, прорыв основан на «десятилетиях лидерства IBM в полупроводниковых инновациях». Компания занимается разработкой полупроводниковых технологий в своей исследовательской лаборатории, расположенной в Олбани, штат Нью-Йорк.