Обанкротившийся производитель дешевых и качественных смартфонов хочет вернуться

Китайская компания LeEco, производившая недорогие смартфоны и свернувшая деятельность из-за финансовых трудностей, хочет вернуться. Она анонсировала конференцию, на которой собирается представить множество гаджетов, включая смартфоны, смарт-ТВ, умные часы и наушники.

Как сообщается, конференция LeTV Smart Ecological Conference пройдет 18 мая 2021 г. На приглашении виден силуэт человека, поднимающего руку в знак приветствия. Это фирменный жест основателя LeEco Цзя Юэтина. Также приглашение содержит надпись "Я вернулся!", что может означать, впрочем, возвращение как самой компании, так и только Цзя Юэтина.

Компания LeEco была основана в 2004 г. Она начинала свою деятельность с сервисов цифрового телевидения и стриминга видеоконтента под названием LeTV. На следующем этапе развития LeEco принялась выпускать телевизоры. В дальнейшем в ее каталоге появились планшеты и смартфоны, которые продавались во многих странах, в т.ч. в СНГ. LeEco попыталась даже составить конкуренцию Tesla и продемонстрировала свой первый концепт-кар.

К сожалению, в конце 2016 г. LeEco публично заявила о больших финансовых проблемах. В результате в 2017 г. компания свернула деятельность из-за нехватки денег и растущих долгов перед кредиторами.