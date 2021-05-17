В Twitter будет платная подписка

Разработчики социальной сети Twitter работают над внедрением сервиса с платной подпиской. Теперь стали известны подробности о нём.

Исследователь Джейн Манчун Вонг сообщила, что сервис получит название Twitter Blue, а его стоимость составит $2.99 в месяц.

Twitter Blue предоставит новую функцию под названием "Коллекции", которая позволит сохранять и организовывать любимые твиты в коллекции. Наряду с "Коллекциями" Twitter также включит функцию "Отменить твит". Эта функция похожа на кнопку в Gmail "Отменить отправку". Приложение будет ждать несколько секунд, прежде чем отправить сообщение. Компания сейчас работает над возможностью регулировки длительности таймера отмены от 5 до 30 секунд.