В App Store вернулась популярная у сторонников Трампа соцсеть

Компания Apple вернула в App Store приложение социальной сети Parler. Оно было удалено из всех магазинов приложений после штурма Капитолия.

Parler называет себя "социальной сетью для свободы слова". Она набрала большую популярность среди сторонников Дональда Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter. В январе Apple и Google удалили приложение из своих магазинов после того, как сторонники Трампа захватили здание Конгресса США.

По словам представителей соцсети, приложение вернется в App Store в урезанном виде, а запрещенный в iOS контент будет доступен только в веб-версии и в приложении для Android, которое можно скачать в обход Google Play.