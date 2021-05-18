Google и Seagate разработали ИИ, предсказывающий поломку HDD

Компании Google и Seagate разработали систему машинного обучения, способную предсказать выход из строя жесткого диска задолго до того, как он перестанет работать. Алгоритм предсказывает неисправность с точностью 98%.

Эксперты обнаружили, что значения некоторых атрибутов S.M.A.R.T. хорошо коррелируют с выходом накопителя из строя. При создании технологии был собран огромный массив данных от миллионов жестких дисков, в том числе позволяющих выявить появление проблем на ранней стадии. Зная ориентировочную дату выхода диска из строя можно своевременно заменить его, не утратив информацию.

Как пообещали представители Seagate, система уже скоро появится на их накопителях.