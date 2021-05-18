Открыта регистрация на тренинг с Викторией Щуровской

Zborka Womеn приглашает!



Zborka Womеn (ZW) - это некоммерческая инициатива для женщин, которая направлена на:

Создание женского, дружественного, экологичного IT&Startup комьюнити, основная цель которого - поддержка участниц сообщества; Прокачивание soft skills участниц Startup-движения посредством проведения еженедельных тренингов на платформе Zborka Labs.

19 мая в 18:30 по адресу Свободы 17 пройдет тренинг «Страх, как двигатель в построении карьеры» с Викторией Щуровской.

Виктория Щуровская специализируется на юридической и бухгалтерской безопасности, управлении рисками. Совместно с партнером развивает компании в четырех разных сферах. Мама двоих детей. Ментор, член жюри конкурса социальных проектов Social Weekend.

А главное, она самостоятельно прошла путь от наемного специалиста до собственника бизнеса и готова делиться опытом!

На тренинге мы поговорим про страх, ведь страх сопровождает нас всю жизнь. Этот врожденный инструмент, предназначенный для обеспечения нашей безопасности, в тоже время может быть серьезным тормозом для нашего развития...или наоборот?

Итак, на тренинге вы узнаете:

как фиксировать момент наступления страха;

как снижать влияние страха на ваше настроение;

как принимать решения в момент страха;

как превращать страх в мотивацию;

с чего начинать работу над конкретным страхом (по запросу участников).

Длительность тренинга – 1,5 часа.

Количество мест строго ограничено, поэтому скорее регистрируйтесь по ссылке - https://forms.gle/2v1pCqhwHuBZZAck7



Ждем вас!