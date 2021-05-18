Открыта регистрация на тренинг с Викторией Щуровской

Zborka Womеn приглашает!
Zborka Womеn (ZW) - это некоммерческая инициатива для женщин, которая направлена на:
- Создание женского, дружественного, экологичного IT&Startup комьюнити, основная цель которого - поддержка участниц сообщества;
- Прокачивание soft skills участниц Startup-движения посредством проведения еженедельных тренингов на платформе Zborka Labs.
19 мая в 18:30 по адресу Свободы 17 пройдет тренинг «Страх, как двигатель в построении карьеры» с Викторией Щуровской.
Виктория Щуровская специализируется на юридической и бухгалтерской безопасности, управлении рисками. Совместно с партнером развивает компании в четырех разных сферах. Мама двоих детей. Ментор, член жюри конкурса социальных проектов Social Weekend.
А главное, она самостоятельно прошла путь от наемного специалиста до собственника бизнеса и готова делиться опытом!
На тренинге мы поговорим про страх, ведь страх сопровождает нас всю жизнь. Этот врожденный инструмент, предназначенный для обеспечения нашей безопасности, в тоже время может быть серьезным тормозом для нашего развития...или наоборот?
Итак, на тренинге вы узнаете:
- как фиксировать момент наступления страха;
- как снижать влияние страха на ваше настроение;
- как принимать решения в момент страха;
- как превращать страх в мотивацию;
- с чего начинать работу над конкретным страхом (по запросу участников).
Длительность тренинга – 1,5 часа.
Количество мест строго ограничено, поэтому скорее регистрируйтесь по ссылке - https://forms.gle/2v1pCqhwHuBZZAck7
Ждем вас!
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