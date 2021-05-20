Павел Дуров назвал пользователей iPhone цифровыми рабами

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров назвал несколько минусов устройств от компании Apple.
"Каждый раз, когда мне приходится воспользоваться iPhone, чтобы протестировать наше приложение для iOS, у меня возникает ощущение, что меня отбросило в Средневековье", — объяснил Павел. По его мнению, частота дисплея в 60 Гц, которая используется в iPhone, не может конкурировать с аналогичным параметром в 120 Гц, который применяется в некоторых Android-устройствах.
Еще один из минусов заключается в том, что Apple продает своим пользователям устаревшие устройства по завышенной цене. В результате люди оказываются заперты внутри экосистемы iOS. Фактически, устройства от Apple превращают пользователей в цифровых рабов.
"Вам разрешено пользоваться только теми приложениями, которые Apple позволяет установить из App Store, а для создания резервных копий можно использовать только iCloud", — пишет Павел Дуров. "Неудивительно, что тоталитарный подход Apple так высоко оценила Компартия Китая, которая благодаря Apple теперь имеет полный контроль над данными своих граждан, которые положились на iPhone".
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