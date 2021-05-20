На "Яндекс.Картах" можно рассмотреть горы во всех подробностях

Компания "Яндекс" добавила новую функцию в свой сервис "Карты", теперь в нем отображается рельеф местности. Если раньше его можно было рассмотреть на "Яндекс.Картах" только в режиме спутниковых снимков, то теперь он отображается и на базовой карте.

Для отображения используется открытая цифровая модель рельефа Земли NASADEM. Она составлена на основе различных источников, включающих спутниковую и радарную съемку, обычные снимки, геологические данные, замеры толщины ледяного покрова.

По словам разработчиков, нововведение позволит туристам и отдыхающим лучше ориентироваться на пересеченной местности. Так, например, можно будет выяснить, где расположена гостиница: прямиком в горах или неподалеку.