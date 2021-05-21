В "Яндекс.Маркете" отзывы будет писать искусственный интеллект

Компания "Яндекс" запустила нейросеть для написания обобщенных отзывов к товарам на своей торговой площадке "Яндекс.Маркет". Они будут базироваться на комментариях покупателей. Автоматически сгенерированные отзывы будут состоять из двух частей: подробного комментария о товаре и набора его характеристик, которые чаще всего отмечают пользователи, таких как дизайн, удобство использования, качество сборки, уровень шума. Нейросеть обобщит совпадающие, по ее мнению, комментарии покупателей в один пост.

По мнению разработчиков, теперь пользователям не придется тратить время на чтение множества однотипных отзывов, чтобы составить собственное мнение о товаре.

Пока что сгенерированные отзывы будут доступны лишь для части пользователей "Яндекс.Маркета" и у 50000 самых популярных товаров. Первое время они будут проверяться людьми с целью исправления языковых ошибок и смысловых неточностей, а также для улучшения работы алгоритмов. В дальнейшем отзывы появятся у всех товаров.