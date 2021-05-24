Подписан Закон об электросвязи

Александр Лукашенко подписал Закон, которым вносятся изменения в законодательство об электросвязи.



Документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности, государством могут быть приняты меры по ограничению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы).



При этом устанавливается, что полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются ОАЦ. Невыполнение операторами электросвязи требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи будет являться нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи.