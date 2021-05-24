Роскомнадзор предъявил ультиматум Google

По данным Роскомнадзора, Google вышел на первое место по количеству противоправного контента. В связи с этим, скорость его работы в России может быть ограничена.

"После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству не удаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. На сегодняшний день в YouTube не удалено порядка 5000 запрещенных материалов. Больше всего — 3500 — с призывами к экстремизму. Более 900 — материалов, признанных запрещенными судом", — поясняется в сообщении ведомства.

Роскомнадзор заявил, что Google не удаляет 20-30% ссылок на запрещенные в России материалы, в т.ч. на сайты с детской порнографией, террористических и экстремистских организаций, интернет-магазины по продаже наркотиков.

Если после уведомления компания Google не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, то будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн росс. руб., а в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до 10% суммы годовой выручки. Кроме того, работа его сервисов на территории России может быть замедлена так же, как это ранее сделали с "Твиттером".