Представлен новый монитор Philips B Line 243B9H

Любой человек, работающий много за монитором, находясь дома или в офисе, хочет сделать свой рабочий процесс более легким и комфортным. Мониторы Philips B Line специально разработаны для удовлетворения этих и других потребностей широкого круга профессионалов, которым нужен удобный, надежный и безопасный монитор. Последняя модель Philips B Line 243B9H с диагональю 24” (23.8" / 60.5 см) и разрешением Full HD может быть именно тем монитором.

Мощная сила USB-C



Есть только один интерфейс, который может передавать как питание, так и видеосигналы на экран, обеспечивая при этом аккуратность на рабочем месте - разъем USB-C. USB-C, представленный в новом Philips 243B9H, является одной из самых удобных технологий, доступных сегодня. Эта технология предлагает эффективную, надежную и простую в настройке установку, всегда готовую к использованию. Тонкий и двусторонний порт USB-C обеспечивает простое подключение с помощью одного кабеля для сверхскоростной передачи данных, а также интеллектуальное и гибкое управление питанием. Сигнал дисплея и высокоскоростные данные передаются через USB-C (альтернативный режим DisplayPort), осуществляя при этом питание и зарядку ноутбука (USB Power Delivery) и обеспечивая мощность до 65 Вт.

Создан для бизнеса



Эти функции делают новый Philips 243B9H простым в использовании для всех типов пользователей. Монитор также имеет другие встроенные функции для поддержки профессионалов и помощи им в поддержании чистоты и порядка на рабочем столе. Речь идет о встроенных мультимедийных стереодинамиках и встроенной защищенной веб-камере.



Несмотря на то, что этот монитор может быть разработан с учетом самых разнообразных потребностей бизнеса, для профессионалов также не менее важными критериями остаются надежность, безопасность и удобство в использовании. Встроенная всплывающая веб-камера с поддержкой Windows Hello обеспечивает персонализированную повышенную безопасность, идеально предотвращая любую возможную маскировку без помощи дополнительных аксессуаров. Практичная и компактная веб-камера легко убирается за рамку монитора и выдвигается при необходимости.



Кроме того, веб-камера также оснащена усовершенствованными датчиками для распознавания лиц с поддержкой Windows Hello, что позволяет пользователям входить в систему с помощью биометрических данных (или PIN-кода) и делает этот процесс более быстрым и безопасным. Дополнительную безопасность, которую обеспечивает Philips 243B9H оценят как домашние пользователи, так и профессионалы, работающие с секретными данными (или стремящиеся к большей конфиденциальности).

Полный пакет для безопасной и комфортной работы



Philips 243B9H также оснащен важными технологиями для снижения болезненных последствий, вызванных длительными сеансами перед монитором. В его IPS панели используется передовая технология, обеспечивающая очень широкие углы обзора (178/178 градусов), что позволяет видеть дисплей практически с любого ракурса. Кроме того, он поддерживает технологии Flicker-Free, Low Blue Mode и EasyRead Mode, заботясь тем самым о вашем зрении.



Хорошее впечатление также производит эргономичная подставка Philips SmartErgoBase, обеспечивающая дополнительный комфорт в процессе работы или просмотра, и позволяющая аккуратно укладывать провода. Удобная регулировка высоты, поворота, наклона и угла поворота базы позволяет пользователям без особых усилий настроить монитор для максимально комфортной работы в течение долгого дня.



Монитор Philips 243B9H доступен по рекомендованной розничной цене 857 белорусских рублей.