Instagram запустила функцию Drops

Instagram объявила о добавлении новой функции Drops, которая поможет продавцам уведомлять своих клиентов о поставках новых товаров. Это поможет создать ажиотаж в преддверии старта продаж новых продуктов, которые будут доступны в ограниченных количествах или в течение короткого периода времени.

Пункт Drops будет размещаться на вкладке «Магазин» приложения Instagram. Там пользователи могут просматривать интересующие их товары и делать покупки, а теперь смогут также узнавать о выпуске новых продуктов и просматривать анонсы предстоящих стартов продаж. Покупатели также смогут подписаться на уведомления, чтобы получать напоминания о поступлении в продажу продуктов, которые их заинтересовали.

Пользователи могут совершать покупки через Drops не покидая приложение Instagram. Такой подход в конечном итоге позволит Instagram взымать комиссию с покупок, совершаемых на платформе. Однако на данном этапе социальная сеть не взимает никаких комиссий, чтобы помочь предпринимателям, которые восстанавливаются после спада продаж, вызванного пандемией коронавируса. Но в итоге всё это поможет Instagram укрепить свои позиции в онлайн-шопинге.

Стоит отметить, что функция уведомления о запуске новых продуктов была доступна в Instagram ещё с 2019 года. Однако сервис Drops сделает её удобнее и позволит собрать информацию о запуске новых продуктов в одном месте, что существенно повысит удобство использования сервиса. На странице бренда в Drops пользователи могут просматривать информацию о доступности товара, его цене, а также другие сопутствующие сведения. Кроме того, сервис предлагает функцию планирования покупки. Пользователи смогут отметить понравившиеся продукты а сервис напомнит о них в момент поступления в продажу. Новая возможность доступна пока для пользователей Android- и iOS-приложения Instagram только в США.