Мессенджер Viber представил ряд обновлений для пользователей и бизнеса. С их помощью администраторы смогут эффективнее анализировать аудиторию сообществ, а пользователи общаться с большим количеством участников в групповых видеозвонках.

Статистика сообществ

Благодаря обновленным инструментам для анализа статистики администраторы сообществ смогут пользоваться понятными таблицами и графиками, отслеживая параметры вовлеченности пользователей: уникальные просмотры, клики и количество пересланных сообщений. На устройствах на базе Android статистика доступна в «Информации о сообществе». На iOS перейти к нужному разделу можно, нажав на название сообщества.

Просмотр статистики доступен только администраторам тех сообществ, найти которые можно во внутренней поисковой выдаче мессенджера.

Псевдонимы для администраторов

Раньше пользователи Viber при просмотре сообществ видели над постами те имена, под которыми администраторы и супер-админы были зарегистрированы в мессенджере. То же касалось и аватаров — основные изображения сообществ отображались только в их описаниях. Все посты администраторы размещали от своего имени.

Для того, чтобы размещать публикации от лица какого-то издания или компании, приходилось менять настройки собственного аккаунта. Теперь в этом нет необходимости — администраторы и супер-админы сообществ могут выбрать любое имя и фото, которые будут видеть обычные участники.

Групповые видеозвонки для 30 человек

Мессенджер принял решение о расширении количества возможных участников групповых видеозвонков сначала до 20, а теперь и до 30 человек одновременно. Эта функция теперь стала доступна по всему миру и, в частности, в Беларуси Такое количество участников подходит для созвонов рабочих команд и соответствует средней численности учебного класса, а потому функционал отлично подойдет для различных учебных целей (включая занятия в школах, университетах, многочисленных кружках и секциях).

Отправка фото и видео брендам в бизнес-чатах

Функция поможет клиентам поддерживать общение с компаниями и решать возникающие вопросы. Например, отправлять фото документа для аутентификации или видео с пояснениями трудностей, с которыми люди столкнулись в процессе использования товара. Новый функционал поддерживает отправку всех наиболее распространенных форматов фото, видео, документов, а также GIF-файлов. Чтобы отправить файл в бизнес-чат с брендом, пользователю необходимо выбрать файл из галереи или снять на внутреннюю камеру Viber. Новый функционал доступен для пользователей, обновивших приложение.